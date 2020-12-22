Посол России в Эстонии: срок открытия российских границ пока неизвестен
По словам посла России в Эстонии Александра Петрова, многое из запланированного на этот год в рамках двусторонних контактов оказалось нереализованным. Так, не удалось провести Дни Москвы в Таллинне, Таллинские встречи в Санкт-Петербурге и гастроли фестиваля "Золотая маска", пишет rus.err.ee.
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