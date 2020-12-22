22.12.2020, 07:30

Посол России в Эстонии: срок открытия российских границ пока неизвестен


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Посол России в Эстонии: срок открытия российских границ пока неизвестен
Photo by Кирилл Жаркой on Unsplash

По словам посла России в Эстонии Александра Петрова, многое из запланированного на этот год в рамках двусторонних контактов оказалось нереализованным. Так, не удалось провести Дни Москвы в Таллинне, Таллинские встречи в Санкт-Петербурге и гастроли фестиваля "Золотая маска", пишет rus.err.ee.

Больше всего пострадал туризм: если в прошлом году посольство выдало более 70 000 виз, то в этом — чуть более 6000, причем большинство из них еще до закрытия границ. Россию иностранцы могут по-прежнему въехать лишь на особых основаниях.

На все просьбы журналистов хотя бы примерно обозначить срок открытия российских границ посол отвечал с пониманием, но скупо: “Пока кроме уже известных категорий граждан, которые могут пересекать границу, других категорий я назвать не могу”.

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