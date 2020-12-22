Посол России в Эстонии: срок открытия российских границ пока неизвестен

Больше всего пострадал туризм: если в прошлом году посольство выдало более 70 000 виз, то в этом — чуть более 6000, причем большинство из них еще до закрытия границ. Россию иностранцы могут по-прежнему въехать лишь на особых основаниях.

На все просьбы журналистов хотя бы примерно обозначить срок открытия российских границ посол отвечал с пониманием, но скупо: “Пока кроме уже известных категорий граждан, которые могут пересекать границу, других категорий я назвать не могу”.