Посольство РФ: режим электронных виз в Ленобласти предназначен в первую очередь для Эстонии(16)
С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии.
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