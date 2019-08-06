Посольство РФ: режим электронных виз в Ленобласти предназначен в первую очередь для Эстонии

“В указе президента еще нет перечня стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, но существует большая вероятность, что эту возможность в первую очередь смогут использовать граждане Эстонии, поскольку страна граничит с данным регионом России”, — сказал советник Посольства РФ Дмитрий Лицкай в интервью для Vikerraadio.

Бесплатное оформление российской электронной визы будет не сложнее, чем покупка билета на автобус. Ходатайствовать о получении визы нужно будет, подав заявление на сайте МИДа РФ, а также добавив к заявлению фото, после чего в течение четырех дней придет электронный документ в формате PDF, который можно как распечатать, так и предоставить на границе на смарт-устройстве, пишет портал rus.err.