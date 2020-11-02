Поторопитесь! Эстонская гостиничная сеть в свой день рождения распродает номера по 3 евро

В ноябре этого года гостиничная сеть Hestia Hotel Group отметит свой третий день рождения. По случаю праздника руководство решило удивить действительно отличными ценами - номер в отеле на двоих можно забронировать всего за 3 евро!
Номера по цене дня рождения Hestia можно забронировать только в один день — 3 ноября или пока номера доступны. В сутки продается только определенное количество номеров, которые можно забронировать как в Таллинне, так и в Риге. 1036 номеров стандартного класса будут выставлены на продажу, а бронирование со скидкой будет доступно только на ноябрь. Акционная цена действительна для одного номера максимум для двух человек, максимум на одну ночь. Также можно приобрести завтрак.
Исполнительный директор Hestia Hotel Group Кайса Майленд поясняет, что целью кампании не является повышение прибыли: “Это скорее небольшое безумие в честь дня рождения и попытка оживить городской отдых с помощью внутреннего туризма. До сих пор городской отдых не является популярным видом отдыха в Эстонии и Латвии, люди скорее хотят путешествовать дальше. Сейчас, во время больших ограничений, даже маленькая смена обстановки в местном городском отеле является приятной сменой привычной рутине. Вы можете посвятить время себе подальше от повседневной жизни или просто насладиться сменой обстановки”, объясняет цель кампании в честь дня рождения исполнительный директор Hestia Hotel Group Кайса Майленд.
Сеть отелей планирует, чтобы все отели оставались открытыми как можно дольше. “Этот год был чрезвычайно трудным для туристического сектора, и хотя в спа-отелях наблюдается небольшое снижение оборота из-за внутреннего туризма, в городских отелях наблюдается нехватка посетителей. Однако сразу после окончания ЧП мы открыли все отели Hestia Group в Эстонии и Латвии и будем держать двери открытыми для посетителей как можно дольше. Таким образом, большинство сотрудников сохранят свои рабочие места, а все, кто находятся в Эстонии, имеют прекрасную возможность попробовать внутренний туризм в форме городского отдыха”, — заключает Кайса Майленд.
Hestia Hotel Group OÜ является материнской компанией концерна, созданного в 2014 году на основе эстонско-скандинавского капитала. Бренд Hestia был представлен три года назад и в последние годы Hestia Hotel Group превратилась в гостиничную сеть с наибольшим количеством отелей в Эстонии. В группу входят семь отелей в Эстонии и два в Латвии, недавно открылась самая стильная гостиница в центре Таллинна Hestia Hotel Kentmanni. В настоящее время в группе работает 300 человек.
Для того, чтобы забронировать номер по скидке, надо зайти на страницу Hestia Hotel Group, выбрать подходящий отель, и, если акционные номера еще есть в наличии, забронировать проживание.
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