Поторопитесь! Эстонская гостиничная сеть в свой день рождения распродает номера по 3 евро

Номера по цене дня рождения Hestia можно забронировать только в один день — 3 ноября или пока номера доступны. В сутки продается только определенное количество номеров, которые можно забронировать как в Таллинне, так и в Риге. 1036 номеров стандартного класса будут выставлены на продажу, а бронирование со скидкой будет доступно только на ноябрь. Акционная цена действительна для одного номера максимум для двух человек, максимум на одну ночь. Также можно приобрести завтрак.

Исполнительный директор Hestia Hotel Group Кайса Майленд поясняет, что целью кампании не является повышение прибыли: “Это скорее небольшое безумие в честь дня рождения и попытка оживить городской отдых с помощью внутреннего туризма. До сих пор городской отдых не является популярным видом отдыха в Эстонии и Латвии, люди скорее хотят путешествовать дальше. Сейчас, во время больших ограничений, даже маленькая смена обстановки в местном городском отеле является приятной сменой привычной рутине. Вы можете посвятить время себе подальше от повседневной жизни или просто насладиться сменой обстановки”, объясняет цель кампании в честь дня рождения исполнительный директор Hestia Hotel Group Кайса Майленд.