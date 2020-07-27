27.07.2020, 10:30

Пожар в соборе в Нанте: арестован волонтер из Руанды, признавшийся в поджоге


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Пожар в соборе в Нанте: арестован волонтер из Руанды, признавшийся в поджоге
Scanpix, FANNY ANDRE

Французская полиция арестовала 39-летнего выходца из Руанды по делу о поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте. Сообщается, что мужчина, помогавший в соборе на добровольных началах, признал вину.

В результате пожара, произошедшего 18 июля, сам готический собор пострадал не сильно, однако были уничтожены орган 17 века и витражи времен Людовика II. Полиция сразу заподозрила поджог, заявив, что возгорание началось сразу в трех разных местах.

Мужчина, имя которого не называется, отвечал за то, чтобы запереть собор Святых Петра и Павла накануне пожара.

Волонтера ранее уже задерживали для допроса, однако потом отпустили без предъявления обвинений. По данным СМИ, мужчину снова допросили в субботу, после чего поместили под стражу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Его адвокат сказал, что мужчина “горько сожалеет” о своих действиях и сотрудничает со следствием. О возможных мотивах подозреваемого пока не сообщалось.

Беженец

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Местное издание Ouest-France написало, что мужчина должен был покинуть Францию в ноябре 2019 года. “Он исчерпал все возможности апелляции, включая Апелляционный совет по делам беженцев, и не смог получить статус “больного иностранца” [люди, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи, во Франции могут подать заявление на вид на жительство].

18 июля около сто пожарных боролись с огнем в соборе, им удалось спасти историческое сооружение. Французский премьер-министр Жан Кастекс похвалил их за “профессионализм, смелось и самообладание”.

Этот пожар произошел через год после того, как огнем был значительно поврежден собор Парижской Богоматери.

Это уже не первый пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте.

В 1972 году огонь повредил его крышу, после чего храм реставрировали в течение трех лет. Как передает Euronews, тогда на крыше были установлены бетонные балки вместо пострадавших от огня деревянных.

При этом в сгоревшем соборе Парижской Богоматери балки оставались деревянными, что и стало причиной серьезных повреждений.

Собор Святых Петра и Павла — один из самых крупных во Франции, он всего на шесть метров ниже Нотр-Дама. В 1944 году собор пострадал под бомбардировкой англо-американских союзников, воевавших с нацистами, которые оккупировали Францию.

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