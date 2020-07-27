Пожар в соборе в Нанте: арестован волонтер из Руанды, признавшийся в поджоге

В результате пожара, произошедшего 18 июля, сам готический собор пострадал не сильно, однако были уничтожены орган 17 века и витражи времен Людовика II. Полиция сразу заподозрила поджог, заявив, что возгорание началось сразу в трех разных местах.

Мужчина, имя которого не называется, отвечал за то, чтобы запереть собор Святых Петра и Павла накануне пожара.

Волонтера ранее уже задерживали для допроса, однако потом отпустили без предъявления обвинений. По данным СМИ, мужчину снова допросили в субботу, после чего поместили под стражу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Его адвокат сказал, что мужчина “горько сожалеет” о своих действиях и сотрудничает со следствием. О возможных мотивах подозреваемого пока не сообщалось.

Беженец

Местное издание Ouest-France написало, что мужчина должен был покинуть Францию в ноябре 2019 года. “Он исчерпал все возможности апелляции, включая Апелляционный совет по делам беженцев, и не смог получить статус “больного иностранца” [люди, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи, во Франции могут подать заявление на вид на жительство].