18.09.2020, 07:00

"Правила существуют для того, чтобы их нарушать": как жители Эстонии обходят запреты и ездят на Украину, во Францию и Турцию


EST
"Правила существуют для того, чтобы их нарушать": как жители Эстонии обходят запреты и ездят на Украину, во Францию и Турцию
Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Что делать, если очень хочется улететь в отпуск, но все авиарейсы из Таллинна отменены? Наглядный пример того, как делать НЕ надо.

Вчера на очередном заседании правительства Министр экономики и коммуникаций Таави Аас, а также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявили, что настало время пересмотреть действующие ограничительные меры в вопросе открытия границ. На данный момент в Эстонии ограничения на полеты распространяются на те страны, где уровень заражения выше 25 случаев на 100 000 человек. Другими словами, это означает, что улететь из Таллинна в страну, где за последние 14 дней фиксируется больше 25 случаев заражения нельзя. Как нельзя без ограничений прилететь из таких стран — нужно либо соблюдать 2-недельную изоляцию, либо сделать 2 теста на коронавирус. По данным сайта Министерства экономики и коммуникаций, сейчас в Эстонию можно без каких-либо ограничений въехать только из 6 стран Европы: Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна. Однако в целях стабилизации экономики страны правительство сделало исключение для шести городов: Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона.

Читайте также:

Так что же лучше: отменив авиасообщение, держать границы закрытыми до тех пор, пока ситуация не наладится (но никто даже примерно не представляет, когда именно это случится) или все же последовать примеру многих стран и постепенно начать восстанавливать рейсы в разные города и страны, несмотря на эпидемиологическую ситуацию?

Отвечая на этот вопрос, кто-то наверняка будет настаивать на закрытых границах. Мол, не надо к нам везти заразу, посидим год-два в полной изоляции, а там, глядишь, все и наладится. И они будут по-своему правы, ведь сегодня мы читаем о количестве новых случаев заболевания, а завтра в этой сводке можем оказаться и мы сами. Но есть одно но. Это но заключается в том, что мы сейчас живем в таком мире, где при желании и наличии определенных возможностей ухать можно даже при закрытых границах. При этом, усложняя весь маршрут дополнительными стыковками и пересадками, шанс заразиться и привезти заболевание в Эстонию значительно увеличивается. И вот пара примеров:

В отпуск на Украину


Семья Анны (имя изменено, настоящее имя в редакции известно) перебралась в Эстонию 7 лет назад. По традиции каждый год они ездят в отпуск под Одессу, навещая родных и близких. Так должно было случиться и этим летом. Еще в январе Анна и ее муж договорились с начальством, что в июле берут три недели отдыха. Отпуск внесли в график, семья заранее купила билеты на самолет. Но весной грянул коронавирус, авиасообщение было прервано. Уже в конце июня рейсы по маршруту Таллинн-Киев восстановили, и Анна всем сердцем надеялась, что все же сможет улететь. Однако в июле авиасообщение вновь приостановили, рейс Анны отменили. Перенести отпуск на другие даты на работе не разрешили, потратить впустую три недели, ничего не делая, женщина не хотела, и поэтому, посовещавшись, семья решила искать альтернативные варианты, как добраться до Одессы. И оказалось, что не все так сложно, как изначально представлялось. Дело в том, что в Литве авиасообщение с Украиной действует и рейсы в Киев проходят регулярно два раза в неделю. Семья Анны купила билеты Ecolines по маршруту Таллинн-Вильнюс с часовой пересадкой в Риге. Спокойно добрались до столицы Литвы, без каких-либо дополнительных проверок прошли контроль в аэропорту, сели в самолет и улетели в Киев, откуда уже автобусом доехали до Одессы. И точно таким же путем в начале августа вернулись в Таллинн.

Как рассказывает Анна, единственное, с чем они столкнулись впервые — это требование литовской стороны перед въездом в страну заполнить специальную анкету на сайте Департамента здоровья и проверка температуры в аэропорту Вильнюса. Ни в Латвии, ни в Эстонии никто не проверял и даже каким-то образом не удосужился проверить, откуда семья приехала и где они были в течение трех недель. По словам женщины, по возвращении в Таллинн они не делали тестов на коронавирус, так как в августе эта процедура была еще платной, а для семьи, состоящей из 4 человек, это довольно затратно. Анна, ее муж и дети старались на всякий случай избегать контактов с другими людьми. Но, скрыв, что они ездили на Украину, супруги на работу все же ходили, так как дополнительные две недели отдыха начальство бы точно им не дало.

Таким образом, теоретически любой желающий* может добраться из Таллинна до Киева, несмотря на официальные ограничения и запрет на авиасообщение с Украиной. Разница заключается лишь в том, что на весь путь следования нужно будет потратить больше времени, чем если лететь напрямую из Эстонии. Но при этом риск заражения существенно увеличивается: 4,5 часа в автобусе Таллинн-Рига и 4 часа в другом автобусе Рига-Вильнюс с часовым пребыванием на автовокзале в столице Латвии, аэропорт Вильнюса и наконец сама Украина с многочисленными пересадками. Кроме того, надо учитывать, что по возвращении с Украины люди могут скрыть сам факт своего путешествия и продолжить вести обычный образ жизни. Повезет, если они не будут заражены…

* С сентября Литва требует при въезде в страну предъявить тест на коронавирус. А Украина временна закрыла въезд для иностранцев (кроме тех, кто едет по учебе, работе, к родственникам или имеет украинский вид на жительство).

В отпуск во Францию


Екатерина и Андрей (имена изменены, настоящие имена в редакции известны) давно мечтали отметить юбилей свадьбы на лазурном берегу. Долго вынашивали идею, планировали маршрут, копили деньги. Долгожданное путешествие было намечено на конец июля. К счастью, молодые люди не успели купить билеты, поэтому денег от отмены авиарейсов не потеряли. Но от планов не отказались.

В июле все рейсы из Таллинна в Париж были отменены. Сама Франция входила в список стран с повышенным уровнем заболеваемости, по возвращении из которых надо было соблюдать обязательную 2-недельную изоляцию. Просмотрев немногочисленные варианты, Андрей и Екатерина решили ехать через Германию, к которой тогда ограничения не применялись. Они купили билет на прямой рейс из Таллинна во Франкфурт, откуда добрались до Келя и спокойно перешли по мосту границу, оказавшись во Франции. В Страсбурге сняли машину и за две недели объехали половину страны. Молодые люди признают, что все же отпуск не был таким радужным, так как во Франции многие достопримечательности были закрыты, в общественных местах надо было носить маски и соблюдать всевозможные ограничения. Но это не помешало им заняться серфингом, погулять по Ницце, забраться на Эйфелеву башню и посетить все места, о которых они долго мечтали.

Обратный путь был таким же. Так как в Таллинн они прилетели из Германии, которая на тот момент входила в так называемую “зеленую” зону, никто не мог им официально предъявить требование 14-дневного карантина.

В отпуск в Турцию

Что делать, если в отпуск очень хочется, но нельзя? “Можно! Правила существуют для того, чтобы их нарушать”, — решили трое молодых людей. Еще в феврале, во время туристической выставки Tourest, они приобрели путевки в Турцию, которые, естественно, аннулировали в связи с пандемией коронавируса и введенными в Эстонии ограничениями на полеты.

Все трое родились и выросли в Эстонии, но при этом являются гражданами России. Как известно, граница между нашими странами сейчас также закрыта, но РФ разрешает въезд в страну своим гражданам, независимо от места постоянного проживания, а ЭР впускает с эстонским видом на жительство. Поэтому как только Россия разрешила полеты в Турцию, троица решила воспользоваться ситуацией. Они заранее купили по интернету тур-пакет в Анталию у российской турфирмы, доехали до Нарвы, пешком перешли границу, затем добрались до Петербурга и спокойно улетели на курорт. Отдохнув две недели, точно таким же путем они вернулись в Эстонию в начале сентября. При этом тест на коронавирус молодые люди сдали уже в Таллинне, так он был бесплатный. По словам одного из путешественников, он рад, что в порядке пересечения российско-эстонской границы есть ряд исключений, и что ему без особых проблем удалось слетать в Турцию и заодно погулять по городу на Неве.


А что так можно было?


Нельзя! Правила на то и есть, чтобы их соблюдать, а не нарушать. К счастью, с этим соглашается большинство. Но стоит помнить, что всегда найдутся и те, для которых закон не писан. Выросло целое поколение молодых людей, даже не представляющих, что такое “железный занавес”. Они не понимают и не признают, что нельзя вот так в один день собраться и свободно улететь в Италию, Испанию или даже Буркина-Фасо.

Кроме того, любые ограничения порождают страх: туда ездить нельзя — там высокий уровень заражения, туда лучше не лететь — а вдруг обратный рейс отменят, будешь не отдыхать, а только переживать. И многие, наслушавшись новостей, начинают бояться вообще куда-то выезжать за пределы своего города. Но знают ли они, что в их окружении может быть много и тех, кто побывал за границей и это усердно скрывает? Не лучше ли возобновить авиасообщение, но четко фиксировать всех прибывающих, проверять в обязательном порядке на коронавирус и хоть как-то следить за ситуацией? Ведь в конце июня и в июле рейсов из Таллиннского аэропорта выполнялось куда больше, чем к концу августа, но заболеваемость в первые летние месяцы была ниже, чем сейчас. И это не говоря уже о тех, кому по личным или рабочим делам нужно срочно добраться до другого города. Бывают же непредвиденные обстоятельства, когда не до коронавируса — смотрит человек варианты перелетов, а их либо нет, либо их предлагают с несколькими пересадками и за космическую цену (например, в начале сентября из Таллинна до Брюсселя с пересадкой в Хельсинки билеты продавались по 1000 евро). Если ему будет очень нужно, он найдет способ: на самолетах, автобусах, автостопом с дальнобойщиками. Но при этом риск заразиться и заразить кого-то значительно увеличивается.

Вывод один — надо что-то делать, господа министры. Ограничения нужны — это бесспорно. Но если продолжать в том же духе, то вскоре Эстония окажется в полной изоляции, кто-то будет нещадно нарушать действующие правила (благо, как мы видим, лазейки всегда есть), а кто-то побоится лишний раз приехать из Пярну в Таллинн.

Комментарий Департамента полиции и погранохраны


На всех прибывающих в Эстонию лиц, которые выезжают из стран или проезжали страны, в которых число зараженных корона-вирусом более 25 (до 14.09 — 16) случаев на каждые 100 000 жителей или данные по которых отсутствуют, распространяется требование об ограничении на передвижения в течение 14 дней. Незаполнение подтверждения о выполнении ограничения на свободу передвижения не исключает выполнение распоряжения правительства — человек, прибывающий из страны или проехавший с высоким риском заражения, должен ограничить свое передвижение.

Если полиция в ходе работы установит, что имеет место нарушение требования соблюдения ограничения на передвижение, информация передается Департаменту здоровья, который имеет право в отношении нарушителя применить в качестве наказания принудительное денежное взыскания.

Более подробную информацию можно найти на сайте министерства иностранных дел, где постоянно обновляется и список стран, по возвращении из которых действует ограничение на передвижение ЗДЕСЬ.

Читайте также: