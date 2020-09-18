"Правила существуют для того, чтобы их нарушать": как жители Эстонии обходят запреты и ездят на Украину, во Францию и Турцию





А что так можно было?



Нельзя! Правила на то и есть, чтобы их соблюдать, а не нарушать. К счастью, с этим соглашается большинство. Но стоит помнить, что всегда найдутся и те, для которых закон не писан. Выросло целое поколение молодых людей, даже не представляющих, что такое “железный занавес”. Они не понимают и не признают, что нельзя вот так в один день собраться и свободно улететь в Италию, Испанию или даже Буркина-Фасо.

Кроме того, любые ограничения порождают страх: туда ездить нельзя — там высокий уровень заражения, туда лучше не лететь — а вдруг обратный рейс отменят, будешь не отдыхать, а только переживать. И многие, наслушавшись новостей, начинают бояться вообще куда-то выезжать за пределы своего города. Но знают ли они, что в их окружении может быть много и тех, кто побывал за границей и это усердно скрывает? Не лучше ли возобновить авиасообщение, но четко фиксировать всех прибывающих, проверять в обязательном порядке на коронавирус и хоть как-то следить за ситуацией? Ведь в конце июня и в июле рейсов из Таллиннского аэропорта выполнялось куда больше, чем к концу августа, но заболеваемость в первые летние месяцы была ниже, чем сейчас. И это не говоря уже о тех, кому по личным или рабочим делам нужно срочно добраться до другого города. Бывают же непредвиденные обстоятельства, когда не до коронавируса — смотрит человек варианты перелетов, а их либо нет, либо их предлагают с несколькими пересадками и за космическую цену (например, в начале сентября из Таллинна до Брюсселя с пересадкой в Хельсинки билеты продавались по 1000 евро). Если ему будет очень нужно, он найдет способ: на самолетах, автобусах, автостопом с дальнобойщиками. Но при этом риск заразиться и заразить кого-то значительно увеличивается.