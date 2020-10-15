Правительство Эстонии может сделать исключение для путешествий на Канарские острова
Правительство по-прежнему утверждает, что пока стоит отказаться от зарубежных поездок, хотя для Канарских островов может быть сделано исключение, сообщает Ärileht.
Правительство по-прежнему утверждает, что пока стоит отказаться от зарубежных поездок, хотя для Канарских островов может быть сделано исключение, сообщает Ärileht.
Правительство Эстонии совместно с Департаментом здоровья неоднократно призывали местных жителей отказаться от зарубежных поездок, подчеркивая, что за границу нужно ехать только в экстренных случаях. Никого из правительства не обескураживает тот факт, что люди все равно летают по запрещенным направлениям с многочисленными пересадками, что более опасно для здоровья, чем прямой рейс. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отмечает, что до сих пор в Эстонии действовали одни из самых мягких ограничений в Европе, и если разрешить свободное перемещение, это, вероятно, будет означать введение более строгих внутренних ограничений в стране.
По его мнению, сейчас ситуация с путешествиями отличается от того, что было весной, и течение самой болезни также отличается от первой волны. Но министр по-прежнему убежден, что государство не должно поощрять появление новых вспышек в Эстонии.
“Этот вирус возник не в Эстонии”, — подчеркивает Таави Аас. “То, что у нас есть небольшие ограничения (внутри страны), благоприятствует экономике в целом. Мы можем сделать страну более открытой, чтобы людям было комфортнее жить в Эстонии. Но это можно сделать только за счет чего-то, и сейчас, к сожалению, за счет путешествий в дальние страны”. Однако он отмечает, что ограничения на поездки, безусловно, не единственный фактор, почему заболеваемость в Эстонии ниже, чем в других странах, и что мы можем “наслаждаться большей свободой”.
Правительство Эстонии заявило, что кроме 5,8 млн евро, оставшихся от выделенной EAS кризисной помощи, туристический сектор финансовой поддержки больше не получит. По крайней мере, в ближайшем будущем. Но давление Союза туристических фирм Эстонии принесло некоторую пользу, так как получить некоторые послабления все же удалось. В частности, обсуждается возможность разрешения чартерных рейсов в отдельные районы.
“На встрече обсуждалось, можно ли будет найти дополнительные возможности для туристических компаний. Решение могло быть региональным. В некоторых государствах коэффициент заболеваемости может быть высоким, а на расположенных в отдалении островах другим”, — поясняет Таави Аас. По его словам, правительство пытается найти способ разрешить поездки в эти места. Однако министр колеблется: если сделать исключение для некоторых стран, то подобного подхода могут потребовать и другие.
Руководитель Союза турфирм Эстонии Тийт Пруули считает, что речь идет о Канарских островах, так как полеты из Эстонии в Турцию, Египет и Таиланд запрещены. А для Канарских островов может быть сделано исключение — их могут выделить в отдельную безопасную зону в отличие от материковой Испании. “Прежде всего — Тенерифе. Многие страны рассматривают регионы отдельно. Это не требует больших административных затрат, а у жителей Эстонии появится возможность поехать в теплую страну”, — говорит Пруули. По его словам, на средиземноморских островах скоро станет холодно. Европейская комиссия недавно заверила государства-члены, что они могут делать все, что хотят, с ограничениями на поездки.
Айво Такис, член правления Estravel, крупнейшего туристического агентства в странах Балтии, считает, что делать региональные исключения бессмысленно и следует снять ограничения на перелеты вовсе, так как и сейчас с пересадками можно добраться до любой страны. “География полетов не ограничивает ни одна европейская страна кроме Эстонии и Латвии. В этом нет смысла, ведь всегда можно долететь до нужного места с пересадкой, это просто более сложно и безусловно дороже. Кроме того, это менее безопасно”, — говорит Такис.
Туристические компании также возмущены тем, что правительство и Департамент здоровья сделали все возможное, чтобы очернить путешествия. Многие согласились с государственным призывом, что в данный момент не следует ехать в другую страну без острой необходимости. В то же время уровень заражения у прибывших из поездок в несколько раз ниже, чем у людей, кто не покидал границы страны.
“Разумно оставаться в Эстонии. Это заболевание возникло не в Эстонии, а было завезено откуда-то. Все мы знаем, что произошло весной. Цифры, касающиеся путешествий, невелики, потому что самих путешествий мало”, — комментирует Аас. По его мнению, чем больше разрешено путешествий, тем выше будут показатели заболеваемости.
Правительство ввело запрет на прямые полеты в Египет и Турцию, так как подвергает данные о количестве больных в этих странах. Есть даже мнение, что в Египте не проводят тестов. По словам Ааса, никто точно не знает, сколько там заболевших. “В Турции такая же история. С третьими странами в основном такая проблема”, — говорит Аас.
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