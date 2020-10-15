Правительство Эстонии может сделать исключение для путешествий на Канарские острова

Правительство Эстонии совместно с Департаментом здоровья неоднократно призывали местных жителей отказаться от зарубежных поездок, подчеркивая, что за границу нужно ехать только в экстренных случаях. Никого из правительства не обескураживает тот факт, что люди все равно летают по запрещенным направлениям с многочисленными пересадками, что более опасно для здоровья, чем прямой рейс. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отмечает, что до сих пор в Эстонии действовали одни из самых мягких ограничений в Европе, и если разрешить свободное перемещение, это, вероятно, будет означать введение более строгих внутренних ограничений в стране.

По его мнению, сейчас ситуация с путешествиями отличается от того, что было весной, и течение самой болезни также отличается от первой волны. Но министр по-прежнему убежден, что государство не должно поощрять появление новых вспышек в Эстонии.