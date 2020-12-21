21.12.2020, 11:01

Правительство Эстонии приостановило авиасообщение с Великобританией. Но рейс из Лондона в Таллинн все равно состоялся


EST
Lennukid
LennukidFoto: Jaanus Lensment

Несмотря на то, что правительство Эстонии приняло решение о запрете авиасообщения с Великобританией из-за неконтролируемого распространения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса, самолет Ryanair без каких-либо препонов вылетел сегодня из лондонского аэропорта Станстед в Таллинн, пишет Ärileht.

“Решение было принято правительством, но закон должен был быть официально оформлен Министерством экономики и коммуникаций”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ о рейсе, вылетевшем из Лондона в 6:45.

В Таллиннский аэропорт самолет должен прибыть в 11:23. Все пассажиры этого рейса будут протестированы и, возможно, отправлены на карантин.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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