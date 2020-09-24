Правительство Финляндии решило восстановить ограничения на поездки в Эстонию(1)
Сегодня правительство Финляндии объявило, что с понедельника восстанавливает ограничения на поездки в Эстонию и ряд других стран.
Сегодня правительство Финляндии объявило, что с понедельника восстанавливает ограничения на поездки в Эстонию и ряд других стран.
Как сообщает Yle Uutiset, начиная с понедельника граждане Финляндии могут без ограничений ездить только в 6 европейских стран.
В список “безопасных стран” входят Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Польша и Сан-Марино. Правительство Финляндии рекомендует избегать ненужных поездок во все другие страны.
В Финляндию без каких-либо ограничений можно въезжать только из тех стран, где за последние 2 недели было зафиксировано не более 25 случаев заражения на 100 000 человек.
Те, кто прибывает из так называемых “опасных стран”, должны соблюдать карантин в течение двух недель. Кроме того, органы здравоохранения могут назначить дополнительный обязательный карантин.
Исключение сделано только для рабочих из Эстонии и Швеции. В данном случае самоизоляцию по прибытии соблюдать не надо.
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