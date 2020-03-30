Правительство Латвии готово вложить в airBaltic 150 млн евро

Министерству сообщения поручено дополнить информационное сообщение детальным обоснованием вложения дополнительных средств в основной капитал airBaltic, согласовать его с Министерством финансов и Межведомственным координационным центром и подать на рассмотрение в Кабинет министров.

Кроме того, принято решение одобрить увеличение основного капитала компании на 36,14 млн евро. Министерству сообщения поручено в срочном порядке подготовить соответствующий проект распоряжения Кабинета министров, согласовать его с Минфином и подать в Госканцелярию.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс информировал агентство LЕТА, что 24 марта правительство заслушало сообщение о ситуации в airBaltic и ожидается, что в отношении компании будет принят ряд решений.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс ранее заявил, что возможности airBaltic брать займы сейчас ограничены, поэтому самым эффективным способом привлечения средств может стать увеличение основного капитала.