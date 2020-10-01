Правительство Литвы изменило правила въезда в страну

В проекте постановления сказано, что цель изменения условий — “создание предпосылок для въезда высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей”.

“Их заявки на получение временного вида на жительство принимают дистанционно, после принятия положительного решения надо представить оригиналы документов и биометрические данные”, — сказано в проекте постановления.

Предлагают также отказаться от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позже чем за 72 часа до въезда — этот порядок распространялся на въезжающих в Литву иностранцев.

“Такое предложение сделано потому, что на практике существует проблема надежности/фальсификации этих тестов, поэтому возникает вопрос эффективности этой меры. Это изменение актуально и в контексте помощи Беларуси — тест надо сдавать и приезжающим из Беларуси, а там сейчас его сдать нелегко (очередь на несколько недель вперед), поэтому такое требование создает препятствие на пути у белорусов, которые хотели бы воспользоваться облегченным режимом въезда.