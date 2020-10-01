Правительство Литвы изменило правила въезда в страну

Кроме того, после того как изменились правила изоляции, требование сдать тест лишилось смысла, поскольку тестирование связано с исключениями в порядке изоляции или сокращением срока изоляции (в этих случаях обязательно сдавать тест). Другие актуальные аспекты тестирования будут урегулированы в правилах изоляции”, — сказано в документе.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене заверила, что приезжающих в Литву по гуманитарному коридору информируют о необходимости сдавать тест на коронавирус. “Пограничная служба заботится о тестировании приехавших и обратившихся с просьбой о предоставлении политического убежища”, — сказала министр.
Министерство науки, образования и спорта предлагало ввести удаленное неформальное обучение детей и взрослых, обучение в профтехучилищах, вузах и части школ. Однако, по мнению Минздрава, ныне действующие законодательные акты позволяют регулировать эту сферу приказами. Поэтому это предложение на повестку дня не выносили.
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