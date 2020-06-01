Правительство Мальты: “пандемия осталась в прошлом”, озвучены даты открытия международных рейсов

“Статистика показывает, что пандемия COVID-19 на Мальте осталась в прошлом, поэтому мы запустили процесс возвращения к нормальной жизни”, — прокомментировал премьер-министр Мальты Роберт Абела. Что касается внутреннего распорядка, то уже с 5 июня должны начать работу спортзалы, бары и другие заведения, остановленные на период пандемии, сообщает TourProm.

При этом премьер-министр страны отметил, что опасения “второй волны” из-за введенных послаблений оказались ошибочными. Однако для аэропорта, а также для портов, которые должны также заработать с июля, будут введены определенные меры безопасности. Тем не менее, Мальта вновь откроет свой аэропорт для пассажирских рейсов с 1 июля, заявил в воскресенье премьер-министр Роберт Абела.

Туризм составляет почти 25% ВВП Мальты, и владельцы гостиниц настаивают на том, чтобы правительство как можно скорее вновь открыло аэропорт, иначе стране грозит массовая безработица.