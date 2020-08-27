Правительство может разрешить авиасообщение со странами с высоким риском заражения
Хотя заболеваемость в Европе вновь увеличивается, и согласно ранее установленным показателям, на авиасообщение с большинством стран должны действовать ограничения, правительство Эстонии может пойти на уступки в части важных транзитных пунктов, пишет rus.err.ee.
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