Правительство может разрешить авиасообщение со странами с высоким риском заражения

“Правительство обсудит этот вопрос и, вероятно, примет решение оставить открытыми определенные направления в Европе вне зависимости от показателя заболеваемости”, — сказал министр экономики Таави Аас.

Он добавил, что это решение не будет касаться стран с очень высоким уровнем заболеваемости, но в некоторые страны, где показатель выше 25 на 100 000 человек, из Эстонии можно будет улететь. Однако конкретные страны Аас не назвал до принятия решения правительства, но заверил, что речь идет о тех странах, которые являются крупнейшими транзитными узлами и куда в основном летают из Эстонии.