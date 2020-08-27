27.08.2020, 10:51

Правительство может разрешить авиасообщение со странами с высоким риском заражения


EST
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

Хотя заболеваемость в Европе вновь увеличивается, и согласно ранее установленным показателям, на авиасообщение с большинством стран должны действовать ограничения, правительство Эстонии может пойти на уступки в части важных транзитных пунктов, пишет rus.err.ee.

“Правительство обсудит этот вопрос и, вероятно, примет решение оставить открытыми определенные направления в Европе вне зависимости от показателя заболеваемости”, — сказал министр экономики Таави Аас.

Он добавил, что это решение не будет касаться стран с очень высоким уровнем заболеваемости, но в некоторые страны, где показатель выше 25 на 100 000 человек, из Эстонии можно будет улететь. Однако конкретные страны Аас не назвал до принятия решения правительства, но заверил, что речь идет о тех странах, которые являются крупнейшими транзитными узлами и куда в основном летают из Эстонии.

Читайте также: