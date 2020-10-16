Правительство приняло решение о выделении госпомощи авиакомпании Nordica

В четверг, 15 октября, на вечернем э-заседании правительство утвердило решение об увеличении акционерного капитала предприятия Nordica на 22 млн евро и выдаче ему кредита на сумму 8 млн евро, сообщает rus.err.ee.
В августе Европейская комиссия разрешила правительству Эстонии поддержать Nordica 30 миллионами евро, чтобы помочь ей справиться с вызванными коронавирусом трудностями.
Правительство уполномочило министра экономики Таави Ааса решить вопрос увеличения акционерного капитала Nordic Aviation Group на 22 млн евро после заключения предварительного договора с предприятием Polskie Linie Lotnicze (LOT) о приобретении 49% акций входящей в Nordica фирмы Regional Jet OÜ.
Nordic Aviation Group и фонд KredEx готовы приступить к переговорам о заключении договора на кредит оборотного капитала для обеспечения бесперебойной экономической деятельности и необходимых оборотных средств на сумму в 8 млн евро и сроком выплаты 31 декабря 2026 года.
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Вот это похоже на правду: как появился COVID