Правительство сократило срок изоляции для приехавших из-за рубежа и близко контактировавших с заболевшим

Согласно решению, срок действия ограничений на свободу передвижения по возвращении из стран с высоким показателем заражения сократится с 14 до 10 дней. По-прежнему остается в силе возможность заменить ограничения на свободу передвижения двумя тестами, один из которых нужно сделать сразу по прибытии в Эстонию, а второй – не ранее, чем на седьмой день после отрицательного результата первого теста. Если результаты обоих тестов будут отрицательными, то человек может сразу вернуться к обычной жизни и не выдерживать изоляцию до 10-го дня. В силе остаются также исключения, сделанные для Латвии, Литвы и Финляндии.

Кроме того, сократится и карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшим, в случае, если не ранее, чем на 10 день карантина они сделают тест и его результат будет отрицательным или если врач признает их не заразными. Срок в 10 дней считается, начиная с последнего близкого контакта, который установил Департамент здоровья.