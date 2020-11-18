Праздник дня: день рождения Деда Мороза

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно больше двух тысяч лет. В разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович, пишет Vzsar.

Считается, что “литературный” русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы “Детские сказки дедушки Иринея” Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с “религиозными предрассудками”, новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его внучка Снегурочка появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.