18.11.2020, 11:00

Праздник дня: день рождения Деда Мороза


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Праздник дня: день рождения Деда Мороза
Scanpix, TASS

Считается, что именно 18 ноября на вотчине Деда Мороза в российском Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно больше двух тысяч лет. В разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович, пишет Vzsar.

Считается, что “литературный” русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы “Детские сказки дедушки Иринея” Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с “религиозными предрассудками”, новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его внучка Снегурочка появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.

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Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году. В этот день здесь открывают специальный почтовый ящик, куда можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.

Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а еще ведет блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.

О поездке из Эстонии на вотчину Деда Мороза можно прочитать здесь: ФОТОРЕПОРТАЖ DELFI: Путешествие в сказку. Великий Устюг — город, где живет Дед Мороз

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