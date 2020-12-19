Праздник дня: как Николай Чудотворец стал Санта-Клаусом?

Один из самых почитаемых святых покровительствовал рыбакам, пивоварам, паломникам, путешественникам и детям. На Руси икону Николая Чудотворца можно было встретить почти во всех православных домах. Русский человек перед ней молился о помощи во всех трудных обстоятельствах своей жизни. Крестьяне говорили о святом чудотворце: “Нет на нас поборника супротив Николы”, “Попроси Николу, и он скажет Спасу”. Также на Руси с Днем святого Николая люди связывали свои наблюдения о погоде и состоянии зимы: “Никола загвоздит, что Егорий намостит”, “Хвали зиму после Николина дня”, “Первые морозы — Никольские”, “Перед Николой иней — овсы хороши будут”.

Именно святой Николай послужил прообразом современного Санта-Клауса — белобородого старца, тайно проникающего в дома и дарящего подарки. Все началось с истории, рассказанной жителями города Патары. Один богатый, но обанкротившийся человек, отчаявшись, чуть не продал трех своих дочерей в публичный дом. Узнав об этом, святитель тайно подбросил в окно его дома три мешочка с золотом и тем самым спас семью от разорения. По легенде, один из этих мешочков случайно угодил в чулок одной из девушек, лежащий на полу. Именно после этого в Европе зародилась традиция вешать у изголовья чулки в ожидании, что святой Николай положит в них подарки. В житии святителя сохранилось немало рассказов о тайной благотворительности. Благодаря тому, что он подбрасывал в дымоход деньги нуждающимся людям, сложилось представление, что рождественский дед проникает в дом через печную трубу.