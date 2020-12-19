19.12.2020, 14:00

Праздник дня: как Николай Чудотворец стал Санта-Клаусом?


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Праздник дня: как Николай Чудотворец стал Санта-Клаусом?
Scanpix, ZUMAPRESS.com

Cвятитель Николай Чудотворец родился в III веке в приморском городе Патары в Ликии, на окраине Византийской империи. Николая воспитали богатые и знатные родители. В юношестве он вместе с семьей переехал в портовый город Миры, где и прожил свой век. Николай совершал чудеса еще при жизни, был сердечен и милосерден к окружающим его людям, пишет портал Культура.

Один из самых почитаемых святых покровительствовал рыбакам, пивоварам, паломникам, путешественникам и детям. На Руси икону Николая Чудотворца можно было встретить почти во всех православных домах. Русский человек перед ней молился о помощи во всех трудных обстоятельствах своей жизни. Крестьяне говорили о святом чудотворце: “Нет на нас поборника супротив Николы”, “Попроси Николу, и он скажет Спасу”. Также на Руси с Днем святого Николая люди связывали свои наблюдения о погоде и состоянии зимы: “Никола загвоздит, что Егорий намостит”, “Хвали зиму после Николина дня”, “Первые морозы — Никольские”, “Перед Николой иней — овсы хороши будут”.

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Именно святой Николай послужил прообразом современного Санта-Клауса — белобородого старца, тайно проникающего в дома и дарящего подарки. Все началось с истории, рассказанной жителями города Патары. Один богатый, но обанкротившийся человек, отчаявшись, чуть не продал трех своих дочерей в публичный дом. Узнав об этом, святитель тайно подбросил в окно его дома три мешочка с золотом и тем самым спас семью от разорения. По легенде, один из этих мешочков случайно угодил в чулок одной из девушек, лежащий на полу. Именно после этого в Европе зародилась традиция вешать у изголовья чулки в ожидании, что святой Николай положит в них подарки. В житии святителя сохранилось немало рассказов о тайной благотворительности. Благодаря тому, что он подбрасывал в дымоход деньги нуждающимся людям, сложилось представление, что рождественский дед проникает в дом через печную трубу.

В памяти людей осталась дата 19 декабря (6 декабря по старому стилю), потому что именно в эту ночь Николай дарил всем своим соседям и жителям своего города подарки. В наши дни этот старый католический обычай соблюдают в основном голландские протестанты. Дети с нетерпением ждут, что к ним ночью придет Синтерклаас (“святой Николай” по-голландски), и накануне праздника оставляют возле камина свои башмачки для подарков. Иногда этому обычаю следовали и русские семьи, ориентированные на западную культуру.

"По английскому обычаю гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками…"
Владимир Набоков в автобиографической книге "Другие берега"

В начале XVII века голландцы основали в Америке колонию Новый Амстердам — современный Нью-Йорк. Сюда пришло и празднование Дня святого Николая. В их произношении Синтерклаас стал называться Санта-Клаусом. Белобородый старец одаривал подарками тех, кто их заслужил, а ленивых и хулиганов наказывал.

Спустя десятилетия “детский” праздник святого Николая слился с Рождеством — на Рождество тоже было принято дарить подарки от имени младенца Христа.

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