Председатель Европейской комиссии предостерегает: от бронирований летнего отдыха в Европе пока стоит отказаться

Глава Еврокомиссии призвала всех отказаться от бронирования летнего отдыха в Европе. Свои слова европейский чиновник обосновала тем, что пока остается неизвестным, как долго пандемия коронавируса будет оказывать влияние на европейские страны.

“Я советую всем подождать и повременить с планами на летние поездки. На данный момент никто не может дать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом. И это может занять больше времени — несколько месяцев, а, возможно, вплоть до следующего года”, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

К сожалению, многие эксперты туристического сектора сходятся во мнении, что летний сезон 2020 года уже провалился. Особенно обеспокоены этим фактом курорты Испании, где работники туризма просят правительство немедленно вмешаться и помочь сектору. Самую большую тревогу испытывают Канарские и Балеарские острова (особенно Ибица и Майорка), которые особенно зависимы от туризма.