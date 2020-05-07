Премьер Грузии заявил, что страна с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов

Грузия откроется 15 июня для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему туристов из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг премьер-министр республики Георгий Гахария во время презентации антикризисного плана по туризму.

“У правительства Грузии есть план, и он осуществится — с 15 июня Грузия откроется для предоставления услуг внутреннего туризма, а с 1 июля Грузия будет готова к тому, чтобы принять иностранных туристов. Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами”, — сказал глава правительства.

Как подчеркнул Гахария, “эти переговоры уже начаты” и Грузия будет “одной из первых стран, которые откроют свои границы и инфраструктуру для того, чтобы принять гостей из-за рубежа”. Он отметил, что с 1 июля “поэтапно должно возобновиться” авиасообщение с другими государствами.