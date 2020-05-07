Премьер Грузии заявил, что страна с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов
Георгий Гахария уточнил, что с 15 июня в республике возобновится внутренний туризм, сообщает TASS.
Георгий Гахария уточнил, что с 15 июня в республике возобновится внутренний туризм, сообщает TASS.
Грузия откроется 15 июня для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему туристов из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг премьер-министр республики Георгий Гахария во время презентации антикризисного плана по туризму.
“У правительства Грузии есть план, и он осуществится — с 15 июня Грузия откроется для предоставления услуг внутреннего туризма, а с 1 июля Грузия будет готова к тому, чтобы принять иностранных туристов. Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами”, — сказал глава правительства.
Как подчеркнул Гахария, “эти переговоры уже начаты” и Грузия будет “одной из первых стран, которые откроют свои границы и инфраструктуру для того, чтобы принять гостей из-за рубежа”. Он отметил, что с 1 июля “поэтапно должно возобновиться” авиасообщение с другими государствами.
В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.
Согласно последним данным, в стране выявлено 615 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 275 человек выздоровели. На карантине находятся около 5 тысяч человек, в стационарах — 491, девять пациентов умерли.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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