Президент Союза туристических фирм Эстонии: чтобы пережить зиму, нам надо 45 млн евро

Насколько туристические компании понимают, что делать и как дальше действовать?

Туристические компании и правительство должны договориться между собой о создании определенных сценариев дальнейшего развития, которые ждут нас в следующие шесть месяцев, или год, или, может, даже два года. Никто не знает, что случится дальше, как будет развиваться ситуация с пандемией, как люди будут относиться к путешествиям и удастся ли преодолеть страх. Но мы все равно должны подготовить разные варианты дальнейших действий. Туристические компании уже ведут переговоры с министерствами и работают над этим вопросом. Нам однозначно нужна помощь, потому что деятельность туристических фирм зависит не от какого-то бизнес-плана, а от ограничений на передвижение.

Как человек, который много где побывал и много всего в жизни видел, можете ли вы оценить, насколько сейчас оправданы все эти ограничения?