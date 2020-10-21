Президент Союза туристических фирм Эстонии: чтобы пережить зиму, нам надо 45 млн евро

Субсидии Кассы по безработице действительно помогли?
Это было очень разумное решение. Сейчас мы работаем с Министерством социальных дел, и я рискну сказать о довольно продуктивном сотрудничестве, которое могло бы и дальше помочь турфирмам.
Понятно, что нет смысла делать это так масштабно, как весной, но в то же время ясно, что по сравнению с другими экономическими секторами индустрия туризма пострадала больше всего.
Конечно, в туристическом секторе тоже есть отличия. Самая большая ценность — специалисты, которые работают в туристических компаниях и отправляют наших жителей отдыхать за границу или, наоборот, принимают в Эстонии иностранных туристов.
В этом плане у нас нет бесконечного количества офисных зданий и контор, которые надо содержать. Наша проблема связана с сохранением рабочих мест для специалистов туриндустрии — это люди, которые прекрасно разбираются в различных системах бронирования, говорят на нескольких языках, имеют связи с иностранными туристическими компаниями. Этих людей нужно удержать, а с субсидиями Кассы по безработице сделать это проще всего.
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