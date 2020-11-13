Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде 15-метровый золотой памятник алабаю

В Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл оригинальный монумент высотой 15 метров: на 9-метровом постаменте стоит 6-метровый золотой туркменский алабай.

Scanpix, VYACHESLAV SARKISYAN

Как сообщает информагентство “Туркменистан сегодня”, инициатива открытия такого памятника принадлежит самому президенту. Таким образом он хотел проявить уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, а также подчеркнуть их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа.

Scanpix, VYACHESLAV SARKISYAN

В Туркменистане алабай считается национальным достоянием. Без официального разрешения вывозить таких собак за пределы страны категорически запрещается.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов очень любит алабаев. Он лично руководил работами по возведению памятника алабаю. А в сентябре прошлого года президент даже выпустил книгу “Туркменский алабай” и презентовал одноименную песню.