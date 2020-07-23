При пожаре в соборе Нанта сгорела редкая картина XIX века

Полотно размером 300 на 140 сантиметров располагалось над шкафом с электрооборудованием и сгорело дотла. Небольшая копия работы кисти брата художника Поля Фландрена находится в Лувре.

L’incendie de la cathédrale de #Nantes a détruit notamment ce tableau "Saint Clair guérissant les aveugles" peint à Rome par Hippolyte Flandrin (1809-1864). Il s’agissait d’une œuvre importante du peintre, l’un des meilleurs élèves d’Ingres. pic.twitter.com/mGYdEKpcy3 — Eden-Lina (@edenlina57) July 19, 2020

Жан Ипполит Фландрен (1809–1864) был историческим живописцем, создавал картины на религиозные сюжеты. Считается одним из лучших учеников Жана Огюста Доминика Энгра. Другие работы мастера хранятся в Лионском музее изобразительных искусств.

Возгорание произошло утром 18 июля. Огонь полностью уничтожил большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования. Пока следов умышленного поджога не обнаружено. Больше о пожаре можно прочитать ЗДЕСЬ.