При пожаре в соборе Нанта сгорела редкая картина XIX века
В соборе святых Петра и Павла во французском Нанте сгорела ценная картина XIX века — “Святой Клар, исцеляющий слепых” — написанная Ипполитом Фландреном, сообщает Канал Культура.
В соборе святых Петра и Павла во французском Нанте сгорела ценная картина XIX века — “Святой Клар, исцеляющий слепых” — написанная Ипполитом Фландреном, сообщает Канал Культура.
Полотно размером 300 на 140 сантиметров располагалось над шкафом с электрооборудованием и сгорело дотла. Небольшая копия работы кисти брата художника Поля Фландрена находится в Лувре.
Жан Ипполит Фландрен (1809–1864) был историческим живописцем, создавал картины на религиозные сюжеты. Считается одним из лучших учеников Жана Огюста Доминика Энгра. Другие работы мастера хранятся в Лионском музее изобразительных искусств.
Возгорание произошло утром 18 июля. Огонь полностью уничтожил большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования. Пока следов умышленного поджога не обнаружено. Больше о пожаре можно прочитать ЗДЕСЬ.
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