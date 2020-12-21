"Придется подождать": возвращают ли авиакомпании деньги за несостоявшиеся рейсы?

Одна из эстонских туристок спрашивает:

"Я покупала авиабилеты напрямую у авиаперевозчика, не через турфирму. Но из-за коронавируса рейсы отменились. Мне предложили либо взять ваучер на будущую поездку, либо деньги. Я выбрала второе. Но прошло уже достаточно времени, а от авиаперевозчика ничего не слышно, денег я так и не получила. Это нормально?"

Ответ:

Действительно, если авиакомпания отменила рейс, то клиент имеет право получить обратно деньги за билет при условии, если рейс начинается в ЕС или в третьей стране, но его выполнял перевозчик ЕС.

Однако Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит всех учесть, что в настоящий момент авиапредприятия могут дольше отвечать на запросы и требования. Так что стоит набраться терпения и понимания.