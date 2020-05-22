Приключения француза в Литве: прилетел к возлюбленной и застрял в аэропорту

Герой данной статьи не хочет, чтобы СМИ сообщали его имя и фамилию. С сентября он жил с невестой (гражданкой Литвы) в Клайпеде. Мужчина уверяет, что Литва — его дом. В марте он ненадолго вернулся во Францию и застрял там из-за коронавируса.

“Я ждал до прошлой недели, когда появилась информация, что правительство разрешает въезд людям из Литвы. Я живу в Клайпеде, там мой дом. Когда я вчера приехал в аэропорт Шарля де Голля, меня предупредили, что иногда требуется доказывать, что ты живешь в той стране. Я позвонил в посольство, чтобы узнать, могу ли приехать, меня направили с этим вопросом в посольство Литвы во Франции. Там сказали, “если вы живете в Литве, можете ехать, только надо это доказать”. Тогда я решил лететь”, — рассказал он.

Однако в Вильнюсе он столкнулся с проблемой. После посадки его не выпустили из терминала. “Около 21.30 ч. мне сказали, что Литва не хочет впускать меня, поскольку у меня нет необходимых документов — вида на жительство в Литве”, — сказал француз.