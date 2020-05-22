Приключения француза в Литве: прилетел к возлюбленной и застрял в аэропорту

Он даже не думал, что в шенгенской зоне такое разрешение нужно. Мужчина сказал, что у него есть договор об аренде жилья, как доказательство того, что он живет в Литве. Мужчине объяснили, что ему придется вернуться назад. Однако он не хочет во Францию, он считает своим домом Литву и соскучился по возлюбленной. “Очень трудно, когда тебя не пускают к себе. Я ведь намерен соблюдать действующие в Литве законы”, — сказал он.
По данным Службы охраны госграницы, мужчину не могут впустить, поскольку у него нет литовского гражданства и членов семьи — граждан Литвы. Если бы он был женат, то получил бы разрешение на въезд.
“Мужчина прилетел в среду. Поскольку самолеты во Франкфурт летают по понедельникам, средам и пятницам, сегодня ему придется покинуть страну. Его не могут впустить, поскольку иностранцев в Литву не впускают, если они не попадают в группу исключений. В этом случае исключения быть не может — он не является членом семьи граждан Литвы, у него нет вида на жительство. Он попал в неприятную ситуацию, не разузнал, что к чему, поэтому ему придется вернуться. Пограничники заботятся о нем. Ему передали еду, которую привезли знакомые, мы даем ему чай, кофе. Ему дали теплое одеяло. Тут ничего не изменишь, придется вернуться назад”, — сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.
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