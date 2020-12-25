Приключения на Рождество | Как эстонец добирался через всю Европу из Лондона до Тарту

В воскресенье поздно вечером правительство Эстонии решило временно приостановить авиасообщение с Великобританией. Эта новость, как гром среди ясного неба, затронула многих эстоноземельцев, планировавших на этой неделе вернуться домой, чтобы встретить Рождество и Новый год в кругу родных и близких.
Одним из тех, кому пришлось изрядно понервничать из-за отмены рейсов с Великобританией, стал Рауль, постоянно проживающий в Лондоне. Еще весной этого года он распланировал все свои дела на декабрь так, чтобы на Рождество вернуться домой в Тарту. Он заранее купил авиабилет стоимостью чуть меньше 100 евро, и в среду, 23 декабря, должен был вылететь из Лондона в Таллинн с пересадкой в Риге.
Но в минувшие выходные, за несколько дней до запланированного вылета Рауля, в Великобритании стал наблюдаться значительный рост числа заразившихся новым штаммом коронавируса. В результате этого уже с утра воскресенья европейские страны стали постепенно запрещать воздушное сообщение с Великобританией.
“До воскресенья я не обращал особого внимания на растущую тенденцию распространения нового штамма вируса”, — сказал Рауль, который в то же утро со спокойным сердцем отправился по магазинам в поисках подарков родным и близким.
Когда в воскресенье вечером правительство Эстонии объявило, что начиная с полуночи закрывает авиасообщение с Великобританией, Рауль стал нервничать. “В понедельник Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что целый ряд стран, в том числе Латвия и Эстония, приостанавливают авиасообщение с Соединенном королевством. Следующие десять часов были ужасными. Я не знал, что делать”, — говорит он.
Из-за введенных ограничений мгновенно были отменены сотни рейсов из Великобритании в разные города и страны. Однако, например, в понедельник рано утром из Лондона в Таллинн все же вылетел пассажирский самолет авиакомпании Ryanair. Несмотря на официальный запрет, эстонские власти разрешили самолету благополучно приземлиться в Таллиннском аэропорту. Но другие рейсы, в том числе и тот, на котором должен был лететь Рауль, отменили.
“Еще в воскресенье вечером я позвонил на горячую линию МИДа Эстонии, чтобы узнать, будет ли спецрейс, как весной. Мне ответили, что если и будет, то об этом сообщат СМИ”, — рассказывает Рауль. По его словам, это ненадолго вселило в него надежду, что стоит дождаться специального рейса по вывозу эстонцев домой. “Я думал, что так и будет”, — добавил он. Но когда в понедельник утром почти вся Европа запретила авиарейсы из Великобритании, Рауль снова позвонил в эстонский МИД, где ему уже сообщили, что, вероятно, спецрейса все же не будет. “Тогда стало ясно, что я должен добираться до Эстонии самостоятельно”, — сказал он.
Домой через всю Европу
У Рауля не было прямого повода для паники, потому что, в отличие от многих эстонцев, застрявших в Великобритании, ему было где жить в Лондоне. Однако он очень хотел попасть на Рождество в Эстонию, потому что из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса и введения жестких ограничений было непонятно, когда вообще можно будет вернуться домой.
“В понедельник днем я понял, что если сразу не стартовать, то домой на Рождество не попасть”, — вспоминает Рауль. По его словам, было немного тревожно, поскольку он еще четко не понимал, как же добраться до Эстонии. Оказалось, что единственной страной, куда еще летали самолеты из Лондона, была Греция. “Так как все страны уже приостановили полеты в Великобританию, я был уверен, что и Греция скоро последует всеобщему примеру. Поэтому я купил билет на ближайший рейс из лондонского аэропорта Хитроу”, — рассказывает Рауль.
На часах было 17:00, а самолет вылетал уже в 19:30. К счастью, вещи уже были собраны, поэтому Рауль быстро собрался и выехал в аэропорт.
По прибытии в аэропорт Хитроу было заметно, что воскресный хаос закончился. Если еще днем из-за всеобщей паники, вызванной отменой рейсов, везде были толпы пассажиров, то сейчас аэропорт был практически пуст. В сам терминал пускали только при предъявлении билета на рейс. Идя по пустому аэропорту, Рауль обдумывал, как ему дальше добраться из Греции в Эстонию. Один из вариантов — полететь сначала в Германию, оттуда в Вильнюс и затем в Таллинн. Но сразу покупать билеты на весь маршрут Рауль не решился — он понимал, что все могут отменить в одну секунду.
Самолет прибыл в Афины в 2 часа ночи. Среди пассажиров было много эстонцев, которые, как и Рауль, искали альтернативные возможности вернуться домой. В аэропорту греческой столицы всех обязали пройти тест на коронавирус и заполнить специальную анкету о состоянии здоровья. Ожидая результат своего теста, Рауль купил билет на следующий рейс — через немецкий Дортмунд в Вильнюс.
Вылет был назначен на 10:55 утра. С одной точки зрения, это было не совсем логичное планирование маршрута — когда Рауль только летел в Афины из Лондона, он уже пролетал Германию. Но другой возможности быстро добраться до Эстонии, к сожалению, не было.
В аэропорту Дортмунда Рауль снова заполнил декларацию о состоянии здоровья, которая на самом деле предназначалась для тех, кто планировал остаться в стране. Однако таможенные службы проверяют эту декларацию у каждого прибывшего, даже у тех, кто летит транзитом.
В Вильнюс Рауль прилетел во вторник днем. К тому времени в Литве уже ввели дополнительные ограничения, из-за чего возникли сложности в передвижении внутри страны. Рассматривался даже вопрос об ограничении количества людей в легковых автомобилях. Сначала Рауль хотел добраться из Вильнюса в Эстонию самолетом, но то цены на билеты были очень высокими, то надо было лететь с несколькими длительными пересадками.
Рауль стал искать помощи в социальных сетях в надежде, что кто-то едет на личном транспорте из Вильнюса в Ригу или Таллинн. Вариантов было не так много, но все, кто предлагал свою помощь, планировали поездку только через несколько дней. В какой-то момент Раулю даже показалось, что он застрял в Литве.
К счастью, один из родственников решил помочь Раулю. Они договорились встретиться в Шяуляе. Рауль купил билет на электричку из Вильнюса до Шяуляя, встретился там с родственником и поехал в сторону Эстонии уже на машине. В Латвии он в четвертый раз за это “путешествие” заполнил декларацию о здоровье (первый раз — в Афинах, второй — в Германии, третий — в Литве).
Ранним утром 23 декабря, через 34 часа после отъезда из Лондона, Рауль прибыл в Тарту. “Первое, что я почувствовал — усталость. Но была и радость, что я наконец-то дома. Теперь я понимаю, что принял правильное решение действовать самостоятельно, потому что многие эстонцы, кому действительно нужна помощь, застряли в Великобритании и смогут вернуться домой только после Рождества. Хотелось бы, чтобы наши политики проявляли больше человечности в такие моменты, особенно в рождественский период. К сожалению, кризис лишь подчеркивает пробелы в стратегическом мышлении лиц, принимающих решения”, — говорит Рауль, добавляя: “Желаю всем прекрасного праздника и скорейшего возвращения домой”.
МИД Эстонии: мы уже с сентября просили воздержаться от поездок за границуВ связи с описанным выше "приключением" возникает ряд вопросов. Почему нельзя было сразу организовать эвакуационный рейс, чтобы все смогли вернуться домой до Рождества? Как можно отследить тех, кто из Великобритании летит в Эстонию через всю Европу и, возможно, заражен новым штаммом коронавируса? Сколько человек оказались в ловушке в Великобритании?
Отвечает генеральный директор Департамента по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик:
Еще с сентября этого года МИД Эстонии настоятельно рекомендовал отказаться от любых путешествий за границу, поскольку из-за распространения коронавируса страны могут ввести ограничения на поездки, как это и произошло в Великобритании. На данный момент (24.12 - прим.ред), по данным портала МИДа Эстонии Reisi Targalt, помощь нужна 71 гражданину Эстонии. МИД Эстонии связался с ними.
Согласно решению правительства, ограничение на прямые рейсы между Эстонией и Великобританией будет действовать до 31.12.2020. В воскресенье мы посоветовали всем, кто хочет вернуться из Великобритании, связаться с авиакомпаниями и турагентами, чтобы узнать об альтернативных возможностях возвращения домой. При этом мы постоянно анализируем ситуацию и находимся на связи с теми, кто зарегистрировался на портале Reisitargalt, чтобы прояснить ситуацию и найти подходящее решение.
Правительство Эстонии ввело дополнительные требования по самоизоляции для прибывающих из Соединенного Королевства. Более подробную информацию о распространении вируса и требованиях к изоляции можно получить у Департамента здоровья. Но каждый человек обязан соблюдать установленные меры предосторожности для защиты себя и других от вируса.
Кроме того, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы договорились о спецрейс Air Baltic из Лондона в Ригу для возвращения граждан трех стран. Количество мест на борту будет ограничено. Спецрейс предназначен только для людей, оказавшихся в ловушке в Великобритании или у которых есть особая причина вернуться домой. Приоритет будет отдан тем, кто зарегистрировался на сайте МИД Эстонии, а также несовершеннолетним, семьям с маленькими детьми и людям старше 65 лет. По информации МИД Латвии, запланированный спецрейс состоится 28 декабря в 17:30 (вылет из Лондона).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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