Приключения на Рождество | Как эстонец добирался через всю Европу из Лондона до Тарту

Одним из тех, кому пришлось изрядно понервничать из-за отмены рейсов с Великобританией, стал Рауль, постоянно проживающий в Лондоне. Еще весной этого года он распланировал все свои дела на декабрь так, чтобы на Рождество вернуться домой в Тарту. Он заранее купил авиабилет стоимостью чуть меньше 100 евро, и в среду, 23 декабря, должен был вылететь из Лондона в Таллинн с пересадкой в Риге.

Но в минувшие выходные, за несколько дней до запланированного вылета Рауля, в Великобритании стал наблюдаться значительный рост числа заразившихся новым штаммом коронавируса. В результате этого уже с утра воскресенья европейские страны стали постепенно запрещать воздушное сообщение с Великобританией.

“До воскресенья я не обращал особого внимания на растущую тенденцию распространения нового штамма вируса”, — сказал Рауль, который в то же утро со спокойным сердцем отправился по магазинам в поисках подарков родным и близким.