Прилететь на Кипр теперь можно только по специальным пропускам
Все туристы, вылетающие на Кипр, должны получить онлайн-пропуск (Cyprus Flight Pass) и предъявить его перед посадкой в самолет.
Все туристы, вылетающие на Кипр, должны получить онлайн-пропуск (Cyprus Flight Pass) и предъявить его перед посадкой в самолет.
Начиная с 20 июня жители нашей страны могут спокойно и без препятствий посещать Кипр, так как, поделив все зарубежные страны на две категории, правительство Кипра отнесло Эстонию к безопасным государствам.
Изначально при прилете на Кипр всем путешественникам требовалось предъявить справку о своем здоровье и отрицательном результате теста на коронавирус. Позже эту справку отменили. Однако, если вы все же собираетесь посетить остров в ближайшее время, вам надо заранее зарегистрировать свое путешествие в интернете, чтобы получить Cyprus Flight Pass (разрешение на посещение Кипра). Сделать это надо за сутки до предполагаемого вылета на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Если у вас возникнут проблемы при заполнении пропуска в режиме онлайн, то форму можно скачать и заполнить от руки.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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