Прилететь на Кипр теперь можно только по специальным пропускам

Начиная с 20 июня жители нашей страны могут спокойно и без препятствий посещать Кипр, так как, поделив все зарубежные страны на две категории, правительство Кипра отнесло Эстонию к безопасным государствам.

Изначально при прилете на Кипр всем путешественникам требовалось предъявить справку о своем здоровье и отрицательном результате теста на коронавирус. Позже эту справку отменили. Однако, если вы все же собираетесь посетить остров в ближайшее время, вам надо заранее зарегистрировать свое путешествие в интернете, чтобы получить Cyprus Flight Pass (разрешение на посещение Кипра). Сделать это надо за сутки до предполагаемого вылета на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Если у вас возникнут проблемы при заполнении пропуска в режиме онлайн, то форму можно скачать и заполнить от руки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!