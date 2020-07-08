08.07.2020, 12:30

Прилететь на Кипр теперь можно только по специальным пропускам


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Прилететь на Кипр теперь можно только по специальным пропускам
Photo by Dylan Sosso on Unsplash

Все туристы, вылетающие на Кипр, должны получить онлайн-пропуск (Cyprus Flight Pass) и предъявить его перед посадкой в самолет.

Начиная с 20 июня жители нашей страны могут спокойно и без препятствий посещать Кипр, так как, поделив все зарубежные страны на две категории, правительство Кипра отнесло Эстонию к безопасным государствам.

Изначально при прилете на Кипр всем путешественникам требовалось предъявить справку о своем здоровье и отрицательном результате теста на коронавирус. Позже эту справку отменили. Однако, если вы все же собираетесь посетить остров в ближайшее время, вам надо заранее зарегистрировать свое путешествие в интернете, чтобы получить Cyprus Flight Pass (разрешение на посещение Кипра). Сделать это надо за сутки до предполагаемого вылета на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Если у вас возникнут проблемы при заполнении пропуска в режиме онлайн, то форму можно скачать и заполнить от руки.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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