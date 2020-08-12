Продается тюрьма. На Украине устроили распродажу государственных объектов

О начале "большой распродажи" тюрем по всей стране заявил министр юстиции Украины. Речь идет о более 100 объектах государственного имущества. Министр предположил, что в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры, туристические или промышленные объекты.
Министерство юстиции Украины 6 августа объявило о том, что продает здания тюрем, СИЗО, исправительных центров, расположенных по всей стране. Как пояснил глава Минюста Денис Малюська, целью этой акции является полное обновление тюремной инфраструктуры в течение 10 лет за счет продажи избыточных объектов тюремной недвижимости. Пилотными городами станут Киев, Львов и Одесса.
Что и зачем продает Минюст Украины
По словам министра на продажу будут выставлены более 100 объектов. Он убежден, что “подавляющее большинство этих объектов являются привлекательными для инвесторов”. Как отметил глава Минюста, значительная часть тюрем не используется и находится в замороженном состоянии из-за “уменьшения тюремного населения”, в том числе вследствие постепенной либерализации уголовного законодательства. “Распродажа учреждений не означает уменьшения нынешнего количества заключенных или нехватки мест их содержания”, — подчеркнул при этом Денис Малюська.
На полученные от продажи средства Минюст Украины намерен возводить новые учреждения пенитенциарной системы. “В первую очередь, мы будем строить новые следственные изоляторы в промзонах или за пределами городов, которые заменят существующие 20 следственных изоляторов в центрах городов”, — отметил министр. Он обратил внимание на то, что все эти здания были построены в 19-20 веках и уже не отвечают современным требованиям режимных объектов, а также санитарно-гигиеническим нормам. “Постепенно большая распродажа превратится в большое строительство следственных изоляторов, а впоследствии и учреждений исполнения наказаний”, — сказал министр.
Что станет первым объектом продажи
Но украинское правительство намерено решить эту проблему путем “большой распродажи тюрем” и строительством на вырученные деньги новых зданий. Первым в списке объектов на продажу — “Ирпеньский исправительный центр” в поселке Коцюбинское под Киевом. Это здание заморожено несколько лет назад, и государство, как отмечают в министерстве юстиции, ежегодно тратит несколько миллионов гривен на его содержание и охрану.
“Этот участок в будущем можно было бы использовать для строительства нового следственного изолятора для Киева. Но вокруг теперь высотные жилые дома, а это делает для нас невозможным дальнейшее использование этого объекта”, — пояснил Малюська. Он уверен, что потенциальному покупателю этот объект будет очень интересен, потому что он расположен в менее чем трех километрах от окружной дороги Киева, рядом лес, озеро и железнодорожная станция.
Как и кому будут продавать тюрьмы
Всего на балансе пенитенциарной системы сейчас находится 27 подобных учреждений, “каждый из которых может быть интересен для инвесторов”. В этом году ожидается замораживание еще 8 учреждений, также потенциальных объектов для продажи. Малюська считает, что покупка тюрем интересна для многих инвесторов, потому что это земельные участки от 4 до 10 гектаров, с необходимой инфраструктурой. Министр предположил, что в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры, туристические или промышленные объекты.
Продавать тюрьмы планируется через электронные аукционы, которым будет предшествовать видео-презентация каждого объекта и возможность его посещения потенциальными владельцами. “Часть вырученных средств в пределах балансовой стоимости будет оставаться в системе Минюста и тратиться на новое строительство. Избыток средств будет перечислен в государственный бюджет”, — сказал министр. По его словам, такие объекты в крупных городах стоят сотни миллионов гривен.
Ранее объекты недвижимости государственных структур передавались инвесторам по соглашению, отметил министр. Например, для жилой застройки под определенное количество квартир, или другие механизмы. Все они содержали в себе коррупционную составляющую: “Мы идем по пути прозрачности, понятности — пути передачи объекта на аукцион. Кто больше заплатит, тот объект и получит”.
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