Продается тюрьма. На Украине устроили распродажу государственных объектов

Министерство юстиции Украины 6 августа объявило о том, что продает здания тюрем, СИЗО, исправительных центров, расположенных по всей стране. Как пояснил глава Минюста Денис Малюська, целью этой акции является полное обновление тюремной инфраструктуры в течение 10 лет за счет продажи избыточных объектов тюремной недвижимости. Пилотными городами станут Киев, Львов и Одесса.

Что и зачем продает Минюст Украины

По словам министра на продажу будут выставлены более 100 объектов. Он убежден, что “подавляющее большинство этих объектов являются привлекательными для инвесторов”. Как отметил глава Минюста, значительная часть тюрем не используется и находится в замороженном состоянии из-за “уменьшения тюремного населения”, в том числе вследствие постепенной либерализации уголовного законодательства. “Распродажа учреждений не означает уменьшения нынешнего количества заключенных или нехватки мест их содержания”, — подчеркнул при этом Денис Малюська.