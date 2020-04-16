Прогноз экспертов: авиабилеты могут подорожать в два раза

Как всем известно, в условиях закрытых границ и пандемии коронавируса во всем мире практически полностью остановлено транспортное сообщение как по земле, так и по воздуху. Но авиакомпании понемногу начинают готовиться к возобновлению полетов, принимая во внимание тот факт, что им придется прибегнуть к посткарантинным мерам.

Прежде всего предполагается, что авиакомпаниям нужно будет оставлять часть кресел пустыми, соблюдая необходимую дистанцию между пассажирами. Следовательно, перевозчикам придется компенсировать непроданные места, что, в свою очередь, скажется на стоимости авиабилетов. По мнению экспертов, стоимость авиабилетов может увеличиться аж до 50%.

Например, на данный момент в самолетах Airbus A320 авиакомпании Wizz Air расположено 180 посадочных мест, а самолетах марки Boeing авиакомпании Ryanar — 189. Если уменьшить количество пассажиров на 30%, то авиаперевозчик может выпустить в продажу не более 120-130 билетов. Стоимость непроданных 60-70 мест будет добавлена к цене продаваемых билетов.