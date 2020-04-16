Прогноз экспертов: авиабилеты могут подорожать в два раза
Эксперт из сферы авиаперевозок рассказал, как изменятся цены на билеты после нормализации ситуации в мире, пишет Trip.ee.
Эксперт из сферы авиаперевозок рассказал, как изменятся цены на билеты после нормализации ситуации в мире, пишет Trip.ee.
Как всем известно, в условиях закрытых границ и пандемии коронавируса во всем мире практически полностью остановлено транспортное сообщение как по земле, так и по воздуху. Но авиакомпании понемногу начинают готовиться к возобновлению полетов, принимая во внимание тот факт, что им придется прибегнуть к посткарантинным мерам.
Прежде всего предполагается, что авиакомпаниям нужно будет оставлять часть кресел пустыми, соблюдая необходимую дистанцию между пассажирами. Следовательно, перевозчикам придется компенсировать непроданные места, что, в свою очередь, скажется на стоимости авиабилетов. По мнению экспертов, стоимость авиабилетов может увеличиться аж до 50%.
Например, на данный момент в самолетах Airbus A320 авиакомпании Wizz Air расположено 180 посадочных мест, а самолетах марки Boeing авиакомпании Ryanar — 189. Если уменьшить количество пассажиров на 30%, то авиаперевозчик может выпустить в продажу не более 120-130 билетов. Стоимость непроданных 60-70 мест будет добавлена к цене продаваемых билетов.
До этого авиакомпании в условиях ценовой конкуренции, наоборот, пытались разместить в самолетах как можно больше пассажиров. Так, Ryanair заказал у Boeing несколько самолетов 737 MAX, способных вместить 197 пассажиров — на 8 человек больше, чем в используемых сейчас самолетах марки B737. Стоимость перевозки каждого дополнительного пассажира невелика по сравнению с более высокими доходами от продажи дополнительных услуг и общей прибыли авиакомпании.
Уменьшение количества пассажиров на целую треть — не самая лучшая новость для авиакомпаний. Такие ограничения неминуемо приведут к увеличению стоимости авиабилетов до 50%. Конечно же, на это повлияют также и другие факторы: спрос, конкуренция, цены на нефть и т.д.
Когда пандемия коронавируса закончится и рейсы возобновятся, очевидно, что какое-то время авиакомпании будут завлекать клиентов заманчивыми ценами, но на это не стоит рассчитывать в долгосрочной перспективе с экономической точки зрения. Кроме того, нельзя исключить и полное отсутствие выгодных предложений — они будут, но меньше, чем до всех этих событий. В большинстве же случаев в будущем за авиабилеты придется платить больше, чем до пандемии коронавируса.
Так как никто еще не знает, какие точно правила и требования по соблюдению мер осторожности введут национальные правительства и авиакомпании, появились две возможные концепции:
1. Обеспечение необходимого свободного пространства между пассажирами (например, в ряду с тремя креслами будет только два пассажира).
2. Уменьшение количества посадочных мест в самолете (например, разрешено будет провозить только определенное количество человек. Билеты на оставшиеся свободные места продавать будет запрещено). В случае международных рейсов три последних ряда в самолете могут сделать полностью пустыми, так как там, в случае необходимости, можно будет разместить пассажиров с характерными признаками заболевания.
Восстановление авиасообщения означает, что правительства должны в достаточной степени доверять той стране, куда совершается рейс. В случае недоверия национальные правительства могут ввести дополнительные ограничения или вовсе запретить авиасообщение. Авиакомпании должны вернуть и доверие пассажиров, для которых вопрос обеспечения безопасности сейчас будет стоять очень остро.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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