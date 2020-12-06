Проживающие в Стокгольме эстонцы: во время коронавируса жизнь в Швеции похожа на жизнь в СССР!

Швеция



"Жизнь в Швеции похожа на жизнь в СССР, где нужно было уметь читать между строк и лавировать между официальной позицией и собственными убеждениями”, — рассказывает Марика Хансон, руководитель детской танцевальной школы в Стокгольме. Свою работу она должна организовывать таким образом, чтобы все соответствовало рекомендациям Департамента здоровья, но в то же время не паниковать и не прекращать занятия. По словам Марики, поскольку государство не рекомендует закрывать школы, необходимо действовать с холодным расчетом и самостоятельно придумывать решения проблемы.

В конце октября правительство Швеции ввело более строгие рекомендации по борьбе с коронавирусом. Так, Департамент здоровья объявил, что теперь в общественном месте могут собираться не более восьми человек. Однако, поскольку это понятие очень точно определено, оно не распространяется на группы людей, собирающихся дома или в каком-то учебном заведении. Это позволяет Марике проводить уроки с большим количеством учеников. Еще осенью она понимала, что грядет вторая волна заболеваемости, поэтому сократила количество учеников до 15. Кроме того, с целью сохранения безопасной среды она ограничила доступ родителей в помещение, где проводятся уроки.