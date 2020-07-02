Прямые международные полеты из Таллинна активно возобновляются

4) Transaviabaltika
– Курессааре: 2 раза в день
– Кярдла: 2 раза в день
5) Wizzair
– Киев (Жуляны): 4 раза в неделю
– Харьков: 2 раза в неделю
– Львов: 2 раза в неделю
– Вена: 3 раза в неделю
*** (!!! Официально, согласно постановлению правительства Эстонии, полеты на Украину, как и в другие страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, запрещены. Авиакомпания может отменить рейсы в любую минуту)
6) Ryanair
– Бергамо (Милан): 2 раза в неделю
– Дублин: 2 раза в неделю
– Эдинбург: 2 раза в неделю
– Жирона: 1 раз в неделю
– Лондон (Станстед): 2 раза в неделю
– Пафос (Кипр): 1 раз в неделю
– Веце (Дюссельдорф): 2 раза в неделю
7) Norwegian
– Осло: 2 раза в неделю
Точную информацию о въезде в разные страны, о полетах, страховании путешествия и мерах безопасности можно найти ЗДЕСЬ.
NB! Тот факт, что полет состоится, еще не означает того, что все пассажиры имеют право пересечь границу. Свободное передвижение в Европе сейчас расширяется, но действует не для всех стран. В некоторых случаях может быть необходим 14-дневный карантин при прибытии в страну назначения и/или при возвращении в Эстонию.
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