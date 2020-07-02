02.07.2020, 11:00

Прямые международные полеты из Таллинна активно возобновляются


EST
Прямые международные полеты из Таллинна активно возобновляются
Foto: Jaanus Lensment

Вчера в Таллиннском аэропорту успешно прошел первый после кризиса чартерный вылет в Ираклион (с авиакомпанией Smartlynx). Из Таллинна на Крит вылетело почти две сотни туристов, которые приобрели пакетный тур. Таких вылетов не происходило, начиная с марта этого года, и только сейчас эстонские туроператоры и турбюро могут облегченно вздохнуть, ведь нормальный распорядок жизни начинает восстанавливаться.

Еще один хороший знак — это возобновление регулярных полетов. На этой неделе из Таллинна можно вылететь напрямую уже в 22 различных города разными авиакомпаниями. Например, прямые полеты доступны в Хельсинки, Амстердам, Франкфурт и Ригу, а из них можно, в свою очередь, вылететь транзитом во множество других городов и стран.
По данным Estravel, крупнейшего агентства Эстонии по продаже авиабилетов, на сегодняшний день прямые полеты из Таллинна предлагаются следующими авиакомпаниями:

Читайте также:

1) airBaltic
– Амстердам: 1 раз в день
– Копенгаген: 5 раз в неделю
– Рига: 2 раза в день
– Осло: 2 раза в неделю
– Вильнюс: 1-2 раза в день (пять дней в неделю вылеты происходят дважды в день)
– Берлин: 2 раза в неделю
– Париж: 3 раза в неделю
– Вена: 2 раза в неделю

2) Finnair
– Хельсинки: 4 раза в день

3) Lufthansa
– Франкфурт: 1 раз в день

4) Transaviabaltika
– Курессааре: 2 раза в день
– Кярдла: 2 раза в день

5) Wizzair
– Киев (Жуляны): 4 раза в неделю
– Харьков: 2 раза в неделю
– Львов: 2 раза в неделю
– Вена: 3 раза в неделю
*** (!!! Официально, согласно постановлению правительства Эстонии, полеты на Украину, как и в другие страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, запрещены. Авиакомпания может отменить рейсы в любую минуту)

6) Ryanair
– Бергамо (Милан): 2 раза в неделю
– Дублин: 2 раза в неделю
– Эдинбург: 2 раза в неделю
– Жирона: 1 раз в неделю
– Лондон (Станстед): 2 раза в неделю
– Пафос (Кипр): 1 раз в неделю
– Веце (Дюссельдорф): 2 раза в неделю

7) Norwegian
– Осло: 2 раза в неделю

Точную информацию о въезде в разные страны, о полетах, страховании путешествия и мерах безопасности можно найти ЗДЕСЬ.

NB! Тот факт, что полет состоится, еще не означает того, что все пассажиры имеют право пересечь границу. Свободное передвижение в Европе сейчас расширяется, но действует не для всех стран. В некоторых случаях может быть необходим 14-дневный карантин при прибытии в страну назначения и/или при возвращении в Эстонию.

Читайте также: