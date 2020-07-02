Прямые международные полеты из Таллинна активно возобновляются

Еще один хороший знак — это возобновление регулярных полетов. На этой неделе из Таллинна можно вылететь напрямую уже в 22 различных города разными авиакомпаниями. Например, прямые полеты доступны в Хельсинки, Амстердам, Франкфурт и Ригу, а из них можно, в свою очередь, вылететь транзитом во множество других городов и стран.

По данным Estravel, крупнейшего агентства Эстонии по продаже авиабилетов, на сегодняшний день прямые полеты из Таллинна предлагаются следующими авиакомпаниями:

1) airBaltic

– Амстердам: 1 раз в день

– Копенгаген: 5 раз в неделю

– Рига: 2 раза в день

– Осло: 2 раза в неделю

– Вильнюс: 1-2 раза в день (пять дней в неделю вылеты происходят дважды в день)

– Берлин: 2 раза в неделю

– Париж: 3 раза в неделю

– Вена: 2 раза в неделю

2) Finnair

– Хельсинки: 4 раза в день

3) Lufthansa

– Франкфурт: 1 раз в день