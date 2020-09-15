15.09.2020, 10:03

“Пусть дети дышат”: авиарейс отменили из-за отказа 3-летнего ребенка надеть маску


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“Пусть дети дышат”: авиарейс отменили из-за отказа 3-летнего ребенка надеть маску
Scanpix, Yuri Smityuk/TASS

Канадская авиакомпания отменила рейс после того, как трехлетняя девочка отказалась надевать маску. По словам отца семейства, представители авиакомпании также предъявили претензии к его 19-месячному ребенку, который плакал и не давал надеть на себя средство индивидуальной защиты. После разрешения конфликта лететь отказался уже экипаж, который побоялся гнева остальных пассажиров.

Рейс канадской авиакомпании WestJet из Калгари в Торонто был отменен и перенесен из-за скандала вокруг ребенка, отказавшегося надеть маску. Ботпроводники просили надеть маску на малышку, однако она не переставала плакать и не давала этого сделать.

По словам отца девочки, он пытался уговорить представителей авиакомпании позволить его дочери доесть, однако они заявили о политике “нулевой терпимости”.

Сотрудники WestJet, в свою очередь, утверждают, что скандал возник после того, как старшая трехлетняя дочь мужчины отказалась надеть маску. Как оказалось, правила авиакомпании предусматривают ношение средств индивидуальной защиты для всех пассажиров старше двух лет.

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“Наш экипаж попросил вызвать полицию после того, как гости отказались выполнить приказ Transport Canada и впоследствии отказались покинуть самолет”, — говорится в заявлении авиакомпании.

К моменту прибытия полиции старшая девочка уже сидела в маске — это видно на записи, которую опубликовал отец семейства. Конфликт разрешился мирно и без предъявления обвинений со стороны полиции. Тем не менее, рейс пришлось все же отменить и перенести — причиной стал отказ экипажа лететь с остальными пассажирами, которые в итоге пришли в ярость.

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