“Пусть дети дышат”: авиарейс отменили из-за отказа 3-летнего ребенка надеть маску
Канадская авиакомпания отменила рейс после того, как трехлетняя девочка отказалась надевать маску. По словам отца семейства, представители авиакомпании также предъявили претензии к его 19-месячному ребенку, который плакал и не давал надеть на себя средство индивидуальной защиты. После разрешения конфликта лететь отказался уже экипаж, который побоялся гнева остальных пассажиров.
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