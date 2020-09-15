“Пусть дети дышат”: авиарейс отменили из-за отказа 3-летнего ребенка надеть маску

Рейс канадской авиакомпании WestJet из Калгари в Торонто был отменен и перенесен из-за скандала вокруг ребенка, отказавшегося надеть маску. Ботпроводники просили надеть маску на малышку, однако она не переставала плакать и не давала этого сделать.

По словам отца девочки, он пытался уговорить представителей авиакомпании позволить его дочери доесть, однако они заявили о политике “нулевой терпимости”.

Сотрудники WestJet, в свою очередь, утверждают, что скандал возник после того, как старшая трехлетняя дочь мужчины отказалась надеть маску. Как оказалось, правила авиакомпании предусматривают ношение средств индивидуальной защиты для всех пассажиров старше двух лет.

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

“Наш экипаж попросил вызвать полицию после того, как гости отказались выполнить приказ Transport Canada и впоследствии отказались покинуть самолет”, — говорится в заявлении авиакомпании.