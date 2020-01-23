Путешествие на край Земли: эстонец в одиночку дошел на лыжах до Южного полюса

Почему люди хотят добраться до Южного полюса Земли? Ведь это 900 км (около 2 месяцев!) на лыжах по снегам Антарктики?

Я до сих пор не знаю точно ответа на этот вопрос.

В ноябре 2017 года я был с небольшой экспедиционной группой в Патагонии. Руководителем у нас был норвежец, организовавший в своей жизни много туров и походов за Полярный круг. В один прекрасный вечер, когда вся группа вела в палатке беседу о планах и мыслях, он вдруг сказал, что я бы смог один на лыжах дойти до Южного полюса. Я никогда ранее об этом даже и не думал. Но эта идея мне очень понравилась — меня словно поймали на крючок. Я начал читать все про Антарктиду, изучать карты различных походов, смотреть документальные фильмы. За год до моего отправления в Антарктику я стал основательно готовиться: был в походе на Шпицбергене, потом — в Северной Канаде и 400 км в Арктике.