Путешествие таинственного монолита по миру продолжается: теперь его обнаружили на острове в Великобритании

Обнаруженный на острове Уайт обелиск похож на тот, что недавно пропал в американском штате Юта.

Однако он имеет ряд отличительных особенностей, например заостренную верхушку. Кроме того, монолит является зеркальным и имеет трехстороннюю форму кристалла.

Очевидцы отмечают, что кто-то уже пытался его снести, однако монолит был возвращен на прежнее место.

Ранее сообщалось, что работники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне металлическое сооружение в два человеческих роста. Спустя несколько дней сооружение пропало. Как заявило местное бюро по землеустройству, “незаконно установленная конструкция, именуемая “монолитом”, была удалена… неизвестной стороной”. Позже арт-группа The Most Famous Artist из США взяла на себя ответственность за установку монолита.

Неизвестный таинственный монолит также был найден в Румынии. Об этом подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.