Путешествие таинственного монолита по миру продолжается: теперь его обнаружили на острове в Великобритании
На британском острове Уайт был найден новый таинственный монолит, сообщает Daily Mail.
На британском острове Уайт был найден новый таинственный монолит, сообщает Daily Mail.
Обнаруженный на острове Уайт обелиск похож на тот, что недавно пропал в американском штате Юта.
Однако он имеет ряд отличительных особенностей, например заостренную верхушку. Кроме того, монолит является зеркальным и имеет трехстороннюю форму кристалла.
Очевидцы отмечают, что кто-то уже пытался его снести, однако монолит был возвращен на прежнее место.
Ранее сообщалось, что работники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне металлическое сооружение в два человеческих роста. Спустя несколько дней сооружение пропало. Как заявило местное бюро по землеустройству, “незаконно установленная конструкция, именуемая “монолитом”, была удалена… неизвестной стороной”. Позже арт-группа The Most Famous Artist из США взяла на себя ответственность за установку монолита.
Неизвестный таинственный монолит также был найден в Румынии. Об этом подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
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