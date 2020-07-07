Путешествие в прошлое: как остров Аэгна стал настоящей Меккой для советских отдыхающих

Как известно, расположенный всего в 14 км от Таллинна небольшой остров Аэгна славится остатками мощнейших военных орудий и прекрасной природой. Неслучайно именно здесь располагались многочисленные дома отдыха, где можно было насладиться тишиной острова и живописными пейзажами.

В советский период остров недолгое время был закрыт для отдыхающих. Позднее здесь располагалась погранзастава, приближаться к которой строго-настрого запрещалось. Но с 1957 года остров стали постепенно открывать для туристов, организовывая экскурсии. В начале 1960-ых годов бывшие военные здания стали переходить в пользование государственных предприятий в качестве домов отдыха, небольших пансионатов и летних дач. В старых строениях провели капитальный ремонт, завезли новую мебель и технику. Кроме того, были построены и новые здания.