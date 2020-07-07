Путешествие в прошлое: как остров Аэгна стал настоящей Меккой для советских отдыхающих

Когда-то многие жители Эстонии любили проводить летний отпуск на небольшом эстонском острове Аэгна, где специально для отдыхающих были построены небольшие пансионаты и дома отдыха, пишет Eesti Päevaleht.
Как известно, расположенный всего в 14 км от Таллинна небольшой остров Аэгна славится остатками мощнейших военных орудий и прекрасной природой. Неслучайно именно здесь располагались многочисленные дома отдыха, где можно было насладиться тишиной острова и живописными пейзажами.
В советский период остров недолгое время был закрыт для отдыхающих. Позднее здесь располагалась погранзастава, приближаться к которой строго-настрого запрещалось. Но с 1957 года остров стали постепенно открывать для туристов, организовывая экскурсии. В начале 1960-ых годов бывшие военные здания стали переходить в пользование государственных предприятий в качестве домов отдыха, небольших пансионатов и летних дач. В старых строениях провели капитальный ремонт, завезли новую мебель и технику. Кроме того, были построены и новые здания.
В общей сложности, начиная с 1964 года на Аэгна могли отдыхать со своими семьями работники 23 производственных объединений. Всего насчитывалось 700 спальных мест, но в летние месяцы, когда начинался сезон отпусков, на острове ежедневно находилось около тысячи человек.
Так, например, самое большое здание на острове, где во время первой Эстонской республики находилось офицерское казино, стало принадлежать производственному объединению бытовой химии “Флора”. В этом небольшом пансионате могли одновременно отдыхать 39 человек.
Бывшая гарнизонная столовая, а также еще два деревянных здания отошли “Коммунару", одному из крупнейших предприятий легкой промышленности ЭССР. Рядом с портом, если немного свернуть направо, свой небольшой пансионат был и у табачной фабрики "Leek". После распада СССР новым владельцем этого здания стала компания AS Eesti Tubakas.
Совсем недалеко располагались дома отдыха стекольного завода “Tarbeklaas”, предприятия “Norma”, таллиннского завода “Volta”, текстильной фабрики “Punane Koit” и Маардуского химического завода.
Если от порта пойти налево, то до сих пор можно найти бывшие летние дачи производственных объединений “Полимер” и “Эстрыбпром”.
В центральной части острова свои пансионаты были и у других крупных эстонских предприятий.
Летом из Таллинна на Аэгна паромы ходили 5 раз в день, а в выходные — до 10 раз в день. Такое частое сообщение позволяло ежедневно посещать остров нескольким сотням человек. В летние месяцы людей было так много, что местная столовая, вмещавшая только 120 человек, работала почти круглосуточно. Для развлечения отдыхающих на острове работало кино, располагавшееся недалеко от пансионата машиностроительного предприятия “Talleks” и вмещавшее 350 человек.
Начиная с 1975 года попасть на остров стало еще проще. Но местные дома отдыха по-прежнему предназначались исключительно для работников различных эстонских заводов и фабрик.
С 1990-ых годов Аэгна стал утрачивать славу острова-курорта. Пансионаты и дома отдыха стали закрываться и переходить из рук в руки. Примечательно, что большая часть этих деревянных зданий сохранилось до наших дней. Конечно, некоторые из них находятся в удручающем состоянии, но есть и те, где до сих пор частично сохранилась даже внутренняя обстановка.
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