ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ | Построено на костях: где в Таллинне находились древние кладбища и что сейчас на их месте

“Вокруг шеи одного скелета была обмотана железная цепь, которая могла быть цепью для повешения. Но на шее не было признаков повреждений, которые могли бы указывать на повешение”, — говорит Мартин Мальве.
Кроме повешения, использовались и другие виды смертной казни, например, удар тяжелым предметом по голове. Некоторые скелеты были найдены с повернутыми за спину руками, это может означать, что руки казненным связывали.
Кроме уже упомянутых останков были найдены отдельные фрагменты костей, которые за неимением места перезахоронили там же рядом со зданием нынешнего банка.
“Рядом со зданием еще осталась нераскопанная зона. Там и были захоронены останки костей”, — прокомментировал археолог Мальве.
И еще немного
Это не единственные старые кладбища, которые находились под улицами Таллинна. К примеру, в начале нынешнего года было обнаружено кладбище в районе Каламая, о котором раньше не было известно. Оно находилось на пересечение нынешних улиц Ода и Кюти, где на карте шведских времен обозначена церковь. Во время раскопок были найдены скелеты в деревянных гробах. Вероятно, кладбище относилось к XVI–XVII векам. Церковь же сгорела во времена Северной войны в 1710 году.
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